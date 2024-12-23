23 декабря 2024

Одного из главных союзников России в Европе не пригласили на инаугурацию Трампа

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан известен своими лояльными взглядами по отношению к Кремлю Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще не получал приглашение на инаугурацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Орбан не получал приглашения на инаугурацию Трампа», — министра иностранных дел Венгрии цитирует РИА Новости. Инаугурация нового американского президента намечена на 20 января 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин пока не разговаривал с Трампом после его победы на выборах. Однако несколько держав уже предложили Кремлю свои площадки для проведения переговоров, сообщает «Царьград».

Ранее в Москву с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Стороны обсудили поставку газа после окончания транзита через Украину, передает телеканал 360. Словацкий лидер проследовал по стопам Орбана, который побывал в РФ июле. Таким образом снова была нарушена политика ЕС по изоляции Путина.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще не получал приглашение на инаугурацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Орбан не получал приглашения на инаугурацию Трампа», — министра иностранных дел Венгрии цитирует РИА Новости. Инаугурация нового американского президента намечена на 20 января 2025 года. Президент РФ Владимир Путин пока не разговаривал с Трампом после его победы на выборах. Однако несколько держав уже предложили Кремлю свои площадки для проведения переговоров, сообщает «Царьград». Ранее в Москву с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Стороны обсудили поставку газа после окончания транзита через Украину, передает телеканал 360. Словацкий лидер проследовал по стопам Орбана, который побывал в РФ июле. Таким образом снова была нарушена политика ЕС по изоляции Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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