Топ-менеджер Сбербанка сообщил о десятке финансовых пирамид в России

В России выявлено 10 кредитных финансовых пирамид, жертвами которых стали уже 2,3 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Мы прорабатываем информацию по 10 таким пирамидам, и уже знаем о 2300 пострадавших», — отметил Кузнецов в беседе в РИА Новости. По его словам, схемы мошенничества сегодня претерпели изменения: если ранее целью было привлечение средств через обещания высоких доходов, то теперь мошенники заставляют людей брать кредиты на себя.
Так, заемщику оставляют небольшую сумму и обещают ежемесячно выплачивать деньги на погашение кредита. Это продолжается несколько месяцев, чтобы у жертв не возникло подозрений. После нескольких месяцев успешных выплат мошенники исчезают, оставляя пострадавших с непогашенными кредитами.
В конце 2024 года Госдума приняла закон, который ужесточает ответственность за вовлечение граждан в финансовые пирамиды. Согласно данным Банка России, с начала 2018 по ноябрь 2022 года от махинаций пострадали около 8000 человек. Новый закон увеличивает штрафы за вовлечение россиян в финансовые пирамиды.
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