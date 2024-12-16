Организаторов финансовых пирамид будут жестко наказывать

Депутаты приняли закон, который ужесточает ответственность за вовлечение граждан в финансовые пирамиды. Согласно данным Банка России, с начала 2018 по ноябрь 2022 года было зафиксировано более 6000 обращений от пострадавших, а общее количество жертв, с учетом коллективных жалоб, превысило 8000 человек.
«За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 000 обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более 8 000 человек», — сообщили в Госдуме. Информация приводится в telegram-канале нижней палаты парламента.
Новый закон предусматривает значительное увеличение штрафов за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Теперь штрафы для граждан составят до 50 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 000 рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
В 2023 году Росфинмониторинг пресек деятельности более 14 финансовых пирамид. Почти все они действовали в интернете. Также, по материалам ведомства, было возбуждено более 380 уголовных дел, связанных с деятельностью пирамид, арестовано имущество на сумму порядка двух млрд рублей и назначено к возмещению более 450 млн рублей ущерба, передает RT.
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