Организаторов финансовых пирамид будут жестко наказывать

Госдума ужесточит наказание за финансовые пирамиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф за вовлечение граждан в финансовые пирамиды может составить до млн рублей
Штраф за вовлечение граждан в финансовые пирамиды может составить до млн рублей Фото:

Депутаты приняли закон, который ужесточает ответственность за вовлечение граждан в финансовые пирамиды. Согласно данным Банка России, с начала 2018 по ноябрь 2022 года было зафиксировано более 6000 обращений от пострадавших, а общее количество жертв, с учетом коллективных жалоб, превысило 8000 человек.

«За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 000 обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более 8 000 человек», — сообщили в Госдуме. Информация приводится в telegram-канале нижней палаты парламента.

Новый закон предусматривает значительное увеличение штрафов за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Теперь штрафы для граждан составят до 50 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 000 рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

В 2023 году Росфинмониторинг пресек деятельности более 14 финансовых пирамид. Почти все они действовали в интернете. Также, по материалам ведомства, было возбуждено более 380 уголовных дел, связанных с деятельностью пирамид, арестовано имущество на сумму порядка двух млрд рублей и назначено к возмещению более 450 млн рублей ущерба, передает RT.

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Депутаты приняли закон, который ужесточает ответственность за вовлечение граждан в финансовые пирамиды. Согласно данным Банка России, с начала 2018 по ноябрь 2022 года было зафиксировано более 6000 обращений от пострадавших, а общее количество жертв, с учетом коллективных жалоб, превысило 8000 человек. «За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 000 обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более 8 000 человек», — сообщили в Госдуме. Информация приводится в telegram-канале нижней палаты парламента. Новый закон предусматривает значительное увеличение штрафов за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Теперь штрафы для граждан составят до 50 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 000 рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. В 2023 году Росфинмониторинг пресек деятельности более 14 финансовых пирамид. Почти все они действовали в интернете. Также, по материалам ведомства, было возбуждено более 380 уголовных дел, связанных с деятельностью пирамид, арестовано имущество на сумму порядка двух млрд рублей и назначено к возмещению более 450 млн рублей ущерба, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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