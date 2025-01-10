Российский космонавт сфотографировал с орбиты полыхающий Лос-Анджелес

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По словам метеорологов, причина распространения пламени — сильная засуха
По словам метеорологов, причина распространения пламени — сильная засуха Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото пожара, который начался 7 января в Лос-Анджелесе. Снимки размещены в соцсетях компании.

«Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний — более 1300 гектаров», — подписали материалы в telegram-канале. В сообщении также говорится, что основными причинами стремительного распространения огня стали сухая погода и сильный ветер.

Ранее стало известно, что по подозрению в поджоге, который мог стать причиной бедствия, арестован один человек. На данный момент пламя охватило более 1,3 тысячи гектаров. URA.RU составило список звезд, которые уже лишились своего дома, а также тех, кто находится в зоне риска.

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото пожара, который начался 7 января в Лос-Анджелесе. Снимки размещены в соцсетях компании. «Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний — более 1300 гектаров», — подписали материалы в telegram-канале. В сообщении также говорится, что основными причинами стремительного распространения огня стали сухая погода и сильный ветер. Ранее стало известно, что по подозрению в поджоге, который мог стать причиной бедствия, арестован один человек. На данный момент пламя охватило более 1,3 тысячи гектаров. URA.RU составило список звезд, которые уже лишились своего дома, а также тех, кто находится в зоне риска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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