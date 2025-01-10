Полиция задержала одного из вероятных виновников пожаров в Лос-Анджелесе

По подозрению в поджоге, который мог стать причиной начала крупнейшего пожара в Лос-Анджелесе, арестован один человек. Об этом сообщил телеканал Newsnation.
«Один человек взят под стражу», — сообщил американский телеканал. Там отмечают, что задержанного подозревают в поджоге, который мог спровоцировать пожар «Кеннет».
В Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар «Кеннет», который признан самым крупным в истории города. В связи с этим чрезвычайным происшествием, тысячам жителей региона были выданы предписания об эвакуации. Власти продолжают следить за развитием событий, призывая граждан соблюдать осторожность и следовать указаниям спасателей.
Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений, в числе которых дома известных голливудских звезд: Тома Хэнкса, Дженнифер Энистон, Адама Сэндлера и Брэдли Купера.
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