Полиция задержала одного из вероятных виновников пожаров в Лос-Анджелесе

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Арестован мужчина, подозреваемый в начале пожаров в Лос-Анджелесе
Арестован мужчина, подозреваемый в начале пожаров в Лос-Анджелесе Фото:

По подозрению в поджоге, который мог стать причиной начала крупнейшего пожара в Лос-Анджелесе, арестован один человек. Об этом сообщил телеканал Newsnation.

«Один человек взят под стражу», — сообщил американский телеканал. Там отмечают, что задержанного подозревают в поджоге, который мог спровоцировать пожар «Кеннет». 

В Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар «Кеннет», который признан самым крупным в истории города. В связи с этим чрезвычайным происшествием, тысячам жителей региона были выданы предписания об эвакуации. Власти продолжают следить за развитием событий, призывая граждан соблюдать осторожность и следовать указаниям спасателей.

Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений, в числе которых дома известных голливудских звезд: Тома Хэнкса, Дженнифер Энистон, Адама Сэндлера и Брэдли Купера.

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По подозрению в поджоге, который мог стать причиной начала крупнейшего пожара в Лос-Анджелесе, арестован один человек. Об этом сообщил телеканал Newsnation. «Один человек взят под стражу», — сообщил американский телеканал. Там отмечают, что задержанного подозревают в поджоге, который мог спровоцировать пожар «Кеннет».  В Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар «Кеннет», который признан самым крупным в истории города. В связи с этим чрезвычайным происшествием, тысячам жителей региона были выданы предписания об эвакуации. Власти продолжают следить за развитием событий, призывая граждан соблюдать осторожность и следовать указаниям спасателей. Огонь охватил площадь более 1,3 тысячи гектаров. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений, в числе которых дома известных голливудских звезд: Тома Хэнкса, Дженнифер Энистон, Адама Сэндлера и Брэдли Купера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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