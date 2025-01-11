11 января 2025

В Пермском крае мужчина донес на свою жену и сам попал под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Пермского края обвинили в ложном сообщении о преступлении
Жителя Пермского края обвинили в ложном сообщении о преступлении Фото:

В Соликамске (Пермский край) завершено следствие против 38-летнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о преступлении. Поводом для обращения в полицию стала кража денег с кредитной карты, которую, как утверждал мужчина, совершила его жена. 

«Как утверждал мужчина, кражу с кредитной карты совершила его жена, потратив около 160 тысяч рублей в торговых центрах Казани. Гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Однако он настаивал на своем и требовал привлечь жену к ответственности», — сообщает отдел МВД России по Пермскому краю.

В ходе проверки выяснилось, что заявленное преступление не имело места быть. Супруги поссорились, и женщина уехала из Соликамска в другой город. Желая примириться, мужчина предложил оформить кредитную карту, чтобы жена могла ходить по магазинам и покупать все, что захочет. Мужчина признался, что обвинения были выдуманы из-за обиды на жену и желания ее наказать. Теперь материалы дела переданы в суд.

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В Соликамске (Пермский край) завершено следствие против 38-летнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о преступлении. Поводом для обращения в полицию стала кража денег с кредитной карты, которую, как утверждал мужчина, совершила его жена.  «Как утверждал мужчина, кражу с кредитной карты совершила его жена, потратив около 160 тысяч рублей в торговых центрах Казани. Гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Однако он настаивал на своем и требовал привлечь жену к ответственности», — сообщает отдел МВД России по Пермскому краю. В ходе проверки выяснилось, что заявленное преступление не имело места быть. Супруги поссорились, и женщина уехала из Соликамска в другой город. Желая примириться, мужчина предложил оформить кредитную карту, чтобы жена могла ходить по магазинам и покупать все, что захочет. Мужчина признался, что обвинения были выдуманы из-за обиды на жену и желания ее наказать. Теперь материалы дела переданы в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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