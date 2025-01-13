Mash: в Москве из-за миллионных убытков закрылся ресторан дочери Валерия Меладзе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан закрылся из-за убытков
Ресторан закрылся из-за убытков Фото:

В Москве закрылся ресторан дочери певца Валерия Меладзе Софьи. Заведение под названием Omela, расположенное на престижной Остоженке, прекратило свою работу после короткого периода функционирования из-за миллионных убытков. 

«Ресторан дочери Валерия Меладзе разорился и закрылся в Москве», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что проблемы в ресторане начались еще в 2022 году. Тогда сменились три шеф-повара, однако это не привело к улучшению ситуации.

В Omela подавали средиземноморскую кухню, к нему прилагался дорогой бар — оба закрылись. Как сообщается, ООО «Кафе Набоков», которому принадлежало заведение, понесло значительные убытки. По данным telegram-канала, чистый убыток компании составил 30 миллионов рублей. 

В марте 2024 года Софико Меладзе сообщила о своей беременности. Женщина разместила на своем аккаунте в социальной сети фотоснимок с пляжа, на котором видно ее беременность. Этим летом стало известно, что у Валерия Меладзе появился внук. Своего сына Софья назвала Георгием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве закрылся ресторан дочери певца Валерия Меладзе Софьи. Заведение под названием Omela, расположенное на престижной Остоженке, прекратило свою работу после короткого периода функционирования из-за миллионных убытков.  «Ресторан дочери Валерия Меладзе разорился и закрылся в Москве», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что проблемы в ресторане начались еще в 2022 году. Тогда сменились три шеф-повара, однако это не привело к улучшению ситуации. В Omela подавали средиземноморскую кухню, к нему прилагался дорогой бар — оба закрылись. Как сообщается, ООО «Кафе Набоков», которому принадлежало заведение, понесло значительные убытки. По данным telegram-канала, чистый убыток компании составил 30 миллионов рублей.  В марте 2024 года Софико Меладзе сообщила о своей беременности. Женщина разместила на своем аккаунте в социальной сети фотоснимок с пляжа, на котором видно ее беременность. Этим летом стало известно, что у Валерия Меладзе появился внук. Своего сына Софья назвала Георгием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...