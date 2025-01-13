Mash: в Москве из-за миллионных убытков закрылся ресторан дочери Валерия Меладзе

В Москве закрылся ресторан дочери певца Валерия Меладзе Софьи. Заведение под названием Omela, расположенное на престижной Остоженке, прекратило свою работу после короткого периода функционирования из-за миллионных убытков.
«Ресторан дочери Валерия Меладзе разорился и закрылся в Москве», — сообщил telegram-канал Mash. Там отметили, что проблемы в ресторане начались еще в 2022 году. Тогда сменились три шеф-повара, однако это не привело к улучшению ситуации.
В Omela подавали средиземноморскую кухню, к нему прилагался дорогой бар — оба закрылись. Как сообщается, ООО «Кафе Набоков», которому принадлежало заведение, понесло значительные убытки. По данным telegram-канала, чистый убыток компании составил 30 миллионов рублей.
В марте 2024 года Софико Меладзе сообщила о своей беременности. Женщина разместила на своем аккаунте в социальной сети фотоснимок с пляжа, на котором видно ее беременность. Этим летом стало известно, что у Валерия Меладзе появился внук. Своего сына Софья назвала Георгием.
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