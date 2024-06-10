Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

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У Валерия Меладзе родился внук Георгий
У Валерия Меладзе родился внук Георгий Фото:

У российского певца Валерия Меладзе родился внук. Об этом стало известно из сообщения в соцсетях его дочери Софико Меладзе. Своего сына она назвала Георгием. 

«Добро пожаловать Георгий Саввич», — сообщила Меладзе. Пост она опубликовала на своей странице соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В конце марта 2024 Соня Меладзе сообщила о своей беременности. Она опубликовала фотографию с пляжа, на которой было заметно ее положение.

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У российского певца Валерия Меладзе родился внук. Об этом стало известно из сообщения в соцсетях его дочери Софико Меладзе. Своего сына она назвала Георгием.  «Добро пожаловать Георгий Саввич», — сообщила Меладзе. Пост она опубликовала на своей странице соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В конце марта 2024 Соня Меладзе сообщила о своей беременности. Она опубликовала фотографию с пляжа, на которой было заметно ее положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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