Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

У Валерия Меладзе родился внук Георгий
У российского певца Валерия Меладзе родился внук. Об этом стало известно из сообщения в соцсетях его дочери Софико Меладзе. Своего сына она назвала Георгием.
«Добро пожаловать Георгий Саввич», — сообщила Меладзе. Пост она опубликовала на своей странице соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В конце марта 2024 Соня Меладзе сообщила о своей беременности. Она опубликовала фотографию с пляжа, на которой было заметно ее положение.
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