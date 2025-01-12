Прокуратура не нашла в детсадах Перми необходимого медицинского оборудования

Детские медкабинеты нужно доукомплектовать
Детские сады в Перми оказали недоукомплектованы необходимым медицинским оборудованием, выяснила прокуратура. Нарушения нашли в трех учреждениях Свердловского района.
«В трех дошкольных учреждениях района отсутствовало необходимое оборудование. В том числе аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Руководителям детсадов внесены представления. Прокуратура контролирует устранение нарушений.
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