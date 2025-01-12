12 января 2025

Прокуратура не нашла в детсадах Перми необходимого медицинского оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские медкабинеты нужно доукомплектовать
Детские медкабинеты нужно доукомплектовать Фото:

Детские сады в Перми оказали недоукомплектованы необходимым медицинским оборудованием, выяснила прокуратура. Нарушения нашли в трех учреждениях Свердловского района.

«В трех дошкольных учреждениях района отсутствовало необходимое оборудование. В том числе аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Руководителям детсадов внесены представления. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

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Детские сады в Перми оказали недоукомплектованы необходимым медицинским оборудованием, выяснила прокуратура. Нарушения нашли в трех учреждениях Свердловского района. «В трех дошкольных учреждениях района отсутствовало необходимое оборудование. В том числе аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), оториноскоп с набором воронок, травматологические укладки, тонометры с возрастными манжетами и другое», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Руководителям детсадов внесены представления. Прокуратура контролирует устранение нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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