12 января 2025

«Работают ОМОН и МЧС»: в Нижнем Тагиле эвакуировали школу. Фото

В Нижнем Тагиле экстренно эвакуировали школу №13 из-за звонка о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
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Учеников и персонал отвели от здания учреждения (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле утром 13 января экстренно эвакуировали школу №13 после звонка, в котором сообщалось о минировании учреждения. На место прибыли сотрудники МЧС, ОМОН и скорой помощи, рассказал очевидец.

«Прошла массовая эвакуация школьников и персонала. Здание учебного заведения было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На месте происшествия работают также ОМОН, сотрудники МЧС, специально обученные собаки и бригады скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в нижнетагильскую полицию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле утром 13 января экстренно эвакуировали школу №13 после звонка, в котором сообщалось о минировании учреждения. На место прибыли сотрудники МЧС, ОМОН и скорой помощи, рассказал очевидец. «Прошла массовая эвакуация школьников и персонала. Здание учебного заведения было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На месте происшествия работают также ОМОН, сотрудники МЧС, специально обученные собаки и бригады скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в нижнетагильскую полицию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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