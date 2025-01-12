В Нижнем Тагиле утром 13 января экстренно эвакуировали школу №13 после звонка, в котором сообщалось о минировании учреждения. На место прибыли сотрудники МЧС, ОМОН и скорой помощи, рассказал очевидец.
«Прошла массовая эвакуация школьников и персонала. Здание учебного заведения было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На месте происшествия работают также ОМОН, сотрудники МЧС, специально обученные собаки и бригады скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в нижнетагильскую полицию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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