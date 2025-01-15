15 января 2025

В Челябинске после вмешательства прокуратуры дольщикам выдали жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, кран, строительный кран, ипотека, строительство дома, башенный кран, строительство домов, реновация, новостройки, строительство, стройка, кран башенный, многоэтажное строительство, крт
Дом не могли сдать с апреля 2024 года Фото:

В Челябинске сотрудниками управления Генпрокуратуры РФ по УрФО совместно с областной прокуратурой решен вопрос и введении жилого дома в эксплуатацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, дольщики получили долгожданные квартиры.

«Прокурорами руководителю строительной организации внесены представления, обеспечен системный надзор за возведением объекта. После этого к строительству были привлечены дополнительные бригады монтажников и стройтехника, к настоящему времени дом введен в эксплуатацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Там отметили, что дом должен был быть сдан еще в апреле 2024 года. Но этого сделано не было. Участники долевого строительства остались без квартир. Один из них и обратился в надзорное ведомство за помощью в решении вопроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудниками управления Генпрокуратуры РФ по УрФО совместно с областной прокуратурой решен вопрос и введении жилого дома в эксплуатацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, дольщики получили долгожданные квартиры. «Прокурорами руководителю строительной организации внесены представления, обеспечен системный надзор за возведением объекта. После этого к строительству были привлечены дополнительные бригады монтажников и стройтехника, к настоящему времени дом введен в эксплуатацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что дом должен был быть сдан еще в апреле 2024 года. Но этого сделано не было. Участники долевого строительства остались без квартир. Один из них и обратился в надзорное ведомство за помощью в решении вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...