В Челябинске после вмешательства прокуратуры дольщикам выдали жилье

В Челябинске сотрудниками управления Генпрокуратуры РФ по УрФО совместно с областной прокуратурой решен вопрос и введении жилого дома в эксплуатацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, дольщики получили долгожданные квартиры.
«Прокурорами руководителю строительной организации внесены представления, обеспечен системный надзор за возведением объекта. После этого к строительству были привлечены дополнительные бригады монтажников и стройтехника, к настоящему времени дом введен в эксплуатацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.
Там отметили, что дом должен был быть сдан еще в апреле 2024 года. Но этого сделано не было. Участники долевого строительства остались без квартир. Один из них и обратился в надзорное ведомство за помощью в решении вопроса.
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