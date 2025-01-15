В Челябинске после вмешательства прокуратуры дольщикам выдали жилье

16 января 2025 в 12:37 Размер текста - 17 +

Дом не могли сдать с апреля 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске сотрудниками управления Генпрокуратуры РФ по УрФО совместно с областной прокуратурой решен вопрос и введении жилого дома в эксплуатацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, дольщики получили долгожданные квартиры. «Прокурорами руководителю строительной организации внесены представления, обеспечен системный надзор за возведением объекта. После этого к строительству были привлечены дополнительные бригады монтажников и стройтехника, к настоящему времени дом введен в эксплуатацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что дом должен был быть сдан еще в апреле 2024 года. Но этого сделано не было. Участники долевого строительства остались без квартир. Один из них и обратился в надзорное ведомство за помощью в решении вопроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудниками управления Генпрокуратуры РФ по УрФО совместно с областной прокуратурой решен вопрос и введении жилого дома в эксплуатацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, дольщики получили долгожданные квартиры. «Прокурорами руководителю строительной организации внесены представления, обеспечен системный надзор за возведением объекта. После этого к строительству были привлечены дополнительные бригады монтажников и стройтехника, к настоящему времени дом введен в эксплуатацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что дом должен был быть сдан еще в апреле 2024 года. Но этого сделано не было. Участники долевого строительства остались без квартир. Один из них и обратился в надзорное ведомство за помощью в решении вопроса.