16 января 2025

В ХМАО экстренные службы съехались к многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с местом пожара в квартире находились дети
Рядом с местом пожара в квартире находились дети Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 16 января произошел пожар на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Декабристов. Очевидцы в соцсети сообщили, что загорелся электрощиток в подъезде. На место происшествия прибыли спасатели.

«Пожар на Декабристов, 9. Там в трехлистнике загорелся электрощиток на восьмом этаже. На место происшествия прибыли экстренные службы», — сообщает telegram-канале «К-Информ».

Уточняется, что спасатели сработали оперативно и потушили огонь. По сообщениям очевидцев, пострадавших нет. Однако, в квартире рядом с местом возгорания находились дети.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) вечером 16 января произошел пожар на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Декабристов. Очевидцы в соцсети сообщили, что загорелся электрощиток в подъезде. На место происшествия прибыли спасатели. «Пожар на Декабристов, 9. Там в трехлистнике загорелся электрощиток на восьмом этаже. На место происшествия прибыли экстренные службы», — сообщает telegram-канале «К-Информ». Уточняется, что спасатели сработали оперативно и потушили огонь. По сообщениям очевидцев, пострадавших нет. Однако, в квартире рядом с местом возгорания находились дети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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