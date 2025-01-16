В Сургуте (ХМАО) вечером 16 января произошел пожар на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Декабристов. Очевидцы в соцсети сообщили, что загорелся электрощиток в подъезде. На место происшествия прибыли спасатели.
«Пожар на Декабристов, 9. Там в трехлистнике загорелся электрощиток на восьмом этаже. На место происшествия прибыли экстренные службы», — сообщает telegram-канале «К-Информ».
Уточняется, что спасатели сработали оперативно и потушили огонь. По сообщениям очевидцев, пострадавших нет. Однако, в квартире рядом с местом возгорания находились дети.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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