Для ремонта после потопа на улице Самолетной в Перми эвакуируют автомобили

Из-за припаркованных автомобилей спецтехника не может начать ремонт после потопа на улице Самолетной. Машины начали эвакуировать.
«Утечка остановлена. Ремонтные работы пока не начались, так как из-за оставленных во дворе автомобилей спецтехника не может подъехать. Чтобы приступить к восстановительным работам, сотрудники „Новогора“ эвакуируют машины, владельцы которых не убрали их. После освобождения проезда начнутся земляные работы», — сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало, что из-за потопа вода оказалась даже внутри припаркованных автомобилей. В 9:00 участок водопровода отключили, без воды остались четыре дома по улице Самолетной. В компании добавили, что автоцистерна с водой находится у дома №32.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!