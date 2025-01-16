16 января 2025

Для ремонта после потопа на улице Самолетной в Перми эвакуируют автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Самолетной не могут начать ремонт из-за оставленных во дворе автомобилей
На улице Самолетной не могут начать ремонт из-за оставленных во дворе автомобилей Фото:

Из-за припаркованных автомобилей спецтехника не может начать ремонт после потопа на улице Самолетной. Машины начали эвакуировать.

«Утечка остановлена. Ремонтные работы пока не начались, так как из-за оставленных во дворе автомобилей спецтехника не может подъехать. Чтобы приступить к восстановительным работам, сотрудники „Новогора“ эвакуируют машины, владельцы которых не убрали их. После освобождения проезда начнутся земляные работы», — сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье».

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за потопа вода оказалась даже внутри припаркованных автомобилей. В 9:00 участок водопровода отключили, без воды остались четыре дома по улице Самолетной. В компании добавили, что автоцистерна с водой находится у дома №32.

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Из-за припаркованных автомобилей спецтехника не может начать ремонт после потопа на улице Самолетной. Машины начали эвакуировать. «Утечка остановлена. Ремонтные работы пока не начались, так как из-за оставленных во дворе автомобилей спецтехника не может подъехать. Чтобы приступить к восстановительным работам, сотрудники „Новогора“ эвакуируют машины, владельцы которых не убрали их. После освобождения проезда начнутся земляные работы», — сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало, что из-за потопа вода оказалась даже внутри припаркованных автомобилей. В 9:00 участок водопровода отключили, без воды остались четыре дома по улице Самолетной. В компании добавили, что автоцистерна с водой находится у дома №32.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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