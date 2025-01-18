Немецкий генерал Фройдинг заявил о росте военного потенциала российской армии

Несмотря на боевые действия на Украине, военный потенциал России продолжает расти. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при минобороны Германии.
«У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут», — сказал Фройдинг в беседе с Welt am Sonntag. По его словам, это указывает на укрепление военных мощностей России.
По словам генерал-майора, нет оснований утверждать, что Россия готовит нападение на страны-члены НАТО. Кроме того, источники в силовых структурах подтвердили изданию информацию о том, что Россия компенсирует потери в технике и живой силе и активно накапливает резервы.
В декабре 2024 года еврокомиссар по вопросам обороны и космической отрасли Андрюс Кубилюс подтвердил, что Россия, несмотря на наложенные санкции, существенно укрепила свою оборонную индустрию, доведя ее до уровня, который трудно представить, пишет RT. Кубилюс отметил, что за три месяца Россия выпускает больше вооружений, чем вся европейская оборонная промышленность за полгода.
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