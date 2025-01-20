Прокуратура потребовала от аэропорта в ХМАО убрать рекламу такси

Прокуратура ХМАО подала в суд аэропорт Ханты-Мансийска и компанию «Победа» из Перми. Причина — реклама такси, которое передаёт заказы водителям без лицензий. В ведомстве считают, что это незаконно и может быть опасно для пассажиров.
«Из Ханты-Мансийского районного суда в Арбитражный суд Пермского края поступило дело по исковому заявлению прокурора ХМАО к ООО „Победа“, АО „Юграавиа“. Истец требует признать деятельность ООО „Победа“ по оказанию информационных услуг о заказах на перевозку пассажиров и багажа легковым такси незаконным, запретить АО „Юграавиа“ размещать рекламные материалы ООО „Победа“ на территории аэропорта Ханты-Мансийска», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Компания «Победа» занимается предоставлением информационных услуг для заказа такси. Она передаёт заказы водителям через мобильные приложения, такие как «АвтоЛига» и «АвтоЛига Драйв». Основная её деятельность связана с организацией перевозок пассажиров и багажа. Прокуратура утверждает, что компания сотрудничает с таксистами, у которых нет лицензий, что нарушает закон и ставит под угрозу безопасность пассажиров. Реклама компании была размещена в аэропорту.
Компания «Юграавиа», которая управляет аэропортом, попросила суд исключить её из числа ответчиков, но суд отказал. Судья объяснил, что прокуратура сама решает, кого включать в иск. Прокуратура подтвердила свои требования.
Суд решил привлечь к делу дополнительные организации, которые могут помочь разобраться в ситуации: МВД ХМАО, технадзор и роскомнадзор. Из-за привлечения новых участников заседание отложили. URA.RU отправило запросы в прокуратуру, аэропорт и компанию «Победа», на момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее мы писали, что в ХМАО полиция устроила облаву на нелегальных таксистов. За два дня поймали 39 водителей, которые занимались извозом без лицензии.
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