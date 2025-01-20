Серовский тракт перекрыли из-за аварии с двумя погибшими. Фото

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Авария случилась на 326-м километре трассы Фото:

На 326-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов перекрыли проезд из-за смертельной аварии с фурой и легковушкой, которая вылетела на встречку на большой скорости. В результате ДТП погибли водитель и пассажир второго автомобиля, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«ГАИ информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта. 52-летний водитель Hyundai Elantra двигался с небезопасной скоростью, утратил контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего водителя», — пояснили в ведомстве. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков.

Через некоторое время ограничения на движение сняли. Сейчас инспекторы проводят процессуальные действия на месте ЧП. По факту аварии назначено проведение расследования.

Фото:

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На 326-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов перекрыли проезд из-за смертельной аварии с фурой и легковушкой, которая вылетела на встречку на большой скорости. В результате ДТП погибли водитель и пассажир второго автомобиля, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «ГАИ информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта. 52-летний водитель Hyundai Elantra двигался с небезопасной скоростью, утратил контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего водителя», — пояснили в ведомстве. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Через некоторое время ограничения на движение сняли. Сейчас инспекторы проводят процессуальные действия на месте ЧП. По факту аварии назначено проведение расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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