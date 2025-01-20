Серовский тракт перекрыли из-за аварии с двумя погибшими. Фото

20 января 2025 в 18:31 Размер текста - 17 +

Авария случилась на 326-м километре трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 326-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов перекрыли проезд из-за смертельной аварии с фурой и легковушкой, которая вылетела на встречку на большой скорости. В результате ДТП погибли водитель и пассажир второго автомобиля, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «ГАИ информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта. 52-летний водитель Hyundai Elantra двигался с небезопасной скоростью, утратил контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего водителя», — пояснили в ведомстве. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Через некоторое время ограничения на движение сняли. Сейчас инспекторы проводят процессуальные действия на месте ЧП. По факту аварии назначено проведение расследования. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 326-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов перекрыли проезд из-за смертельной аварии с фурой и легковушкой, которая вылетела на встречку на большой скорости. В результате ДТП погибли водитель и пассажир второго автомобиля, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «ГАИ информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта. 52-летний водитель Hyundai Elantra двигался с небезопасной скоростью, утратил контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего водителя», — пояснили в ведомстве. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Через некоторое время ограничения на движение сняли. Сейчас инспекторы проводят процессуальные действия на месте ЧП. По факту аварии назначено проведение расследования.