20 января 2025

У депутатов в Березниках появилось больше возможностей отправить мэра в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициировать отставку главы могут как депутаты, так и губернатор Прикамья
Инициировать отставку главы могут как депутаты, так и губернатор Прикамья Фото:

У депутатов гордумы Березниковского округа Пермского края появилось больше возможностей, чтобы отправить мэра в отставку. Так, народные избранники могут потребовать от чиновника сложить полномочия в случае признания его иноагентом или из-за плохой работы. Это следует из нового Устава, который приняла гордума Березников.

«Основаниями для удаления главы города в отставку являются: неудовлетворительная оценка деятельности по результатам его ежегодного отчета перед городской думой, данная два раза подряд. Приобретение им статуса иностранного агента», — сказано в Уставе.

Также главе города могут указать на дверь, если он систематически не достигает показателей для оценки эффективности деятельности местных органов власти. В документе сказано, что инициировать отставку главы Березниковского округа могут как депутаты муниципалитета, так и губернатор Пермского края. Если мэр будет не согласен с решением гордумы о его отставке, он вправе «в письменном виде изложить свое особое мнение».

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У депутатов гордумы Березниковского округа Пермского края появилось больше возможностей, чтобы отправить мэра в отставку. Так, народные избранники могут потребовать от чиновника сложить полномочия в случае признания его иноагентом или из-за плохой работы. Это следует из нового Устава, который приняла гордума Березников. «Основаниями для удаления главы города в отставку являются: неудовлетворительная оценка деятельности по результатам его ежегодного отчета перед городской думой, данная два раза подряд. Приобретение им статуса иностранного агента», — сказано в Уставе. Также главе города могут указать на дверь, если он систематически не достигает показателей для оценки эффективности деятельности местных органов власти. В документе сказано, что инициировать отставку главы Березниковского округа могут как депутаты муниципалитета, так и губернатор Пермского края. Если мэр будет не согласен с решением гордумы о его отставке, он вправе «в письменном виде изложить свое особое мнение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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