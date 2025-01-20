У депутатов в Березниках появилось больше возможностей отправить мэра в отставку

У депутатов гордумы Березниковского округа Пермского края появилось больше возможностей, чтобы отправить мэра в отставку. Так, народные избранники могут потребовать от чиновника сложить полномочия в случае признания его иноагентом или из-за плохой работы. Это следует из нового Устава, который приняла гордума Березников.
«Основаниями для удаления главы города в отставку являются: неудовлетворительная оценка деятельности по результатам его ежегодного отчета перед городской думой, данная два раза подряд. Приобретение им статуса иностранного агента», — сказано в Уставе.
Также главе города могут указать на дверь, если он систематически не достигает показателей для оценки эффективности деятельности местных органов власти. В документе сказано, что инициировать отставку главы Березниковского округа могут как депутаты муниципалитета, так и губернатор Пермского края. Если мэр будет не согласен с решением гордумы о его отставке, он вправе «в письменном виде изложить свое особое мнение».
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