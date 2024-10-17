В Уставе Перми появятся новые основания для отставки мэра

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят поправки в Устав Перми, которые расширяют список причин для отправки в отставку мэра. Речь о его недостаточной эффективности и получении им статуса иноагента.
«Депутаты могут получить право отправлять мера в отставку за „систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления“. Отстранение возможно в случае приобретения им статуса иностранного агента», — указано в решении, размещенном на сайте думы.
В мэрии Перми пояснили изданию «Коммерсант-Пермь», что изменения в устав вносятся для приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Решение о внесении поправок подписано председателем Пермской гордумы Дмитрием Малютиным и действующим мэром Перми Эдуардом Сосниным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!