В Уставе Перми появятся новые основания для отставки мэра

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Новые основания для увольнения главы города внесут в Устав Перми
Новые основания для увольнения главы города внесут в Устав Перми Фото:

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят поправки в Устав Перми, которые расширяют список причин для отправки в отставку мэра. Речь о его недостаточной эффективности и получении им статуса иноагента.

«Депутаты могут получить право отправлять мера в отставку за „систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления“. Отстранение возможно в случае приобретения им статуса иностранного агента», — указано в решении, размещенном на сайте думы.

В мэрии Перми пояснили изданию «Коммерсант-Пермь», что изменения в устав вносятся для приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Решение о внесении поправок подписано председателем Пермской гордумы Дмитрием Малютиным и действующим мэром Перми Эдуардом Сосниным.

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Депутаты Пермской городской думы рассмотрят поправки в Устав Перми, которые расширяют список причин для отправки в отставку мэра. Речь о его недостаточной эффективности и получении им статуса иноагента. «Депутаты могут получить право отправлять мера в отставку за „систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления“. Отстранение возможно в случае приобретения им статуса иностранного агента», — указано в решении, размещенном на сайте думы. В мэрии Перми пояснили изданию «Коммерсант-Пермь», что изменения в устав вносятся для приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Решение о внесении поправок подписано председателем Пермской гордумы Дмитрием Малютиным и действующим мэром Перми Эдуардом Сосниным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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