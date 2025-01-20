20 января 2025

Челябинец сломал позвоночник, зацепившись за локомотив

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году медиков из-за производственных травм пришлось вызывать 37 раз
В 2024 году медиков из-за производственных травм пришлось вызывать 37 раз Фото:

На предприятии в Челябинске начальник участка сломал ребра и получил компрессионный перелом позвонка, когда его зацепил подножкой проезжавший мимо локомотив. Как рассказали в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), другой инцидент на производстве закончился смертью.

«Работавшего вблизи железнодорожных путей начальника участка зацепил подножкой проезжавший рядом тепловоз. Работник получил переломы ребер и компрессионный перелом позвонка», — сообщили в ГМПР.

В другой ситуации электромонтер менял масло на подстанции. Его ударило током, по дороге в больницу он скончался. Как уточнили в технической инспекции труда ГМПР, инцидент произошел случайно: находившееся рядом оборудование было обесточено, горела лишь контрольная лампа отключения сети. Однако она, в нарушение правил, питалась не от низкого напряжения до 36 вольт, а от 220 вольт, что привело к трагедии.

Еще на одном предприятии штабелировщик обвязывал пакеты рельс на железнодорожной платформе. Мужчина потерял равновесие и упал на пол. В результате сотрудник получил открытый перелом в области плеча.

«Работники выполняют нехарактерную работу, при которой не всегда качественно проводятся инструктажи безопасности. Это повышает угрозу травматизма. Если работник взаимодействует с электрооборудованием, всегда нужно все предварительно проверять, если требуется — многократно», — предостерегли в ГМПР.

За год произошло 37 несчастных случаев. В семи из них инциденты закончились смертью. Главными травмирующими факторами в 2024 году выступили движущиеся и разлетающиеся и вращающиеся элементы техники (20%), защемление между ними (10%). Опасными оказались падения на ровной поверхности, которые вызвали 7% несчастных случаев. Согласно анализу профсоюза, основными причинами травматизма стали несоблюдение трудовой дисциплины, неудовлетворительная организация работ и внезапное ухудшение здоровья работника. Важным аспектом профилактики является роль уполномоченных по охране труда, чья работа может значительно снизить количество несчастных случаев.

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На предприятии в Челябинске начальник участка сломал ребра и получил компрессионный перелом позвонка, когда его зацепил подножкой проезжавший мимо локомотив. Как рассказали в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), другой инцидент на производстве закончился смертью. «Работавшего вблизи железнодорожных путей начальника участка зацепил подножкой проезжавший рядом тепловоз. Работник получил переломы ребер и компрессионный перелом позвонка», — сообщили в ГМПР. В другой ситуации электромонтер менял масло на подстанции. Его ударило током, по дороге в больницу он скончался. Как уточнили в технической инспекции труда ГМПР, инцидент произошел случайно: находившееся рядом оборудование было обесточено, горела лишь контрольная лампа отключения сети. Однако она, в нарушение правил, питалась не от низкого напряжения до 36 вольт, а от 220 вольт, что привело к трагедии. Еще на одном предприятии штабелировщик обвязывал пакеты рельс на железнодорожной платформе. Мужчина потерял равновесие и упал на пол. В результате сотрудник получил открытый перелом в области плеча. «Работники выполняют нехарактерную работу, при которой не всегда качественно проводятся инструктажи безопасности. Это повышает угрозу травматизма. Если работник взаимодействует с электрооборудованием, всегда нужно все предварительно проверять, если требуется — многократно», — предостерегли в ГМПР. За год произошло 37 несчастных случаев. В семи из них инциденты закончились смертью. Главными травмирующими факторами в 2024 году выступили движущиеся и разлетающиеся и вращающиеся элементы техники (20%), защемление между ними (10%). Опасными оказались падения на ровной поверхности, которые вызвали 7% несчастных случаев. Согласно анализу профсоюза, основными причинами травматизма стали несоблюдение трудовой дисциплины, неудовлетворительная организация работ и внезапное ухудшение здоровья работника. Важным аспектом профилактики является роль уполномоченных по охране труда, чья работа может значительно снизить количество несчастных случаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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