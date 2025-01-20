Жители ХМАО получили срок за кражу ограждений с кладбища

В Белом Яре (Сургутский район ХМАО) двое мужчин получили сроки за кражу ограждений с кладбища. Об этом сообщается в базе данных районного суда.
«Грушевого Н.В. признать виновным [и назначить наказание] в виде двух лет лишения свободы. Шмидта А.А. признать виновным [и назначить наказание] в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в картотеке.
В ноябре 2022 года двое ранее судимых югорчан украли металлические ограждения с кладбища и хотели сдать их в пункт приема металлолома. Их задержали полицейские и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
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