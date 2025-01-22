Киев перестал видеть смысл в ударах БПЛА по регионам России

Россия очень быстро восстанавливает объекты, поврежденные в результате ударов БПЛА ВСУ, поэтому на Украине перестают видеть смысл в таких атаках. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на разведку в Киеве.
«Россия смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, и, учитывая, что данные о масштабах ущерба засекречены, Кремль вполне может рассматривать такие атаки как управляемое раздражение, а не как экзистенциальный кризис», — сообщает издание UnHerd со ссылкой на источник в украинской разведке. Там отметили, что результат от ударов дронов ВСУ сомнителен, поскольку не сможет повлиять на исход конфликта.
Однако Украине все же нужны и дроны, и ракеты, поскольку удары по нефтяным российским объектам якобы могут дестабилизировать экономику России и вынудить ее к переговорам на условиях Киева. Об этом заявили украинские чиновники в беседе с изданием.
При этом наличие у Украины ракет полностью зависит от решения Запада. А избрание президентом США Дональда Трампа ставит под вопрос последующую поддержку Украины, подчеркнули в издании. Там объяснили, что это связано с тем, что новому главе Штатов нельзя допустить дальнейшего сближения РФ и Китая, а продолжающийся российско-украинский конфликт имеет прямое отношение к сближению этих государств.
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