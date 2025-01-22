В Перми зафиксированы рекордные продажи икры на Новый год

В Перми в новогодние праздники возник ажиотаж на красную и черную икру. Этот товар оказался самым востребованным у горожан, сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».
«В ТРК „СемьЯ“ в Перми в праздничные январские выходные отмечен рост трафика на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечены близкие к рекордным продажи черной и красной икры», — сказано в сообщении.
Также пермяки активно покупали ювелирные украшение и продукты питания. Рост продаж отметили в ресторанах и кафе, которые находятся на фуд-корте ТРК. При этом одежду раскупать не спешили. Продажи в этом сегменте остались без изменений.
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