22 января 2025

В Перми зафиксированы рекордные продажи икры на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки раскупали как черную, так и красную икру
Пермяки раскупали как черную, так и красную икру Фото:

В Перми в новогодние праздники возник ажиотаж на красную и черную икру. Этот товар оказался самым востребованным у горожан, сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».

«В ТРК „СемьЯ“ в Перми в праздничные январские выходные отмечен рост трафика на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечены близкие к рекордным продажи черной и красной икры», — сказано в сообщении.

Также пермяки активно покупали ювелирные украшение и продукты питания. Рост продаж отметили в ресторанах и кафе, которые находятся на фуд-корте ТРК. При этом одежду раскупать не спешили. Продажи в этом сегменте остались без изменений.

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В Перми в новогодние праздники возник ажиотаж на красную и черную икру. Этот товар оказался самым востребованным у горожан, сообщили в пресс-службе ТРК «Семья». «В ТРК „СемьЯ“ в Перми в праздничные январские выходные отмечен рост трафика на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечены близкие к рекордным продажи черной и красной икры», — сказано в сообщении. Также пермяки активно покупали ювелирные украшение и продукты питания. Рост продаж отметили в ресторанах и кафе, которые находятся на фуд-корте ТРК. При этом одежду раскупать не спешили. Продажи в этом сегменте остались без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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