Ситуация на юге Донбасса катастрофична для ВСУ. Немецкие издания сообщают о серьезных поражениях украинских войск в районе поселка Великая Новоселка, где они были вынуждены отступить после трех лет боевых действий.
«Украина потерпела болезненное поражение на юге Донбасса. Их войска вынуждены уйти из Великой Новоселки после трех лет боев — с большими потерями. Критики обвиняют высшее командование в катастрофических ошибках», — пишет Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Кроме того, газета отмечает ухудшение обстановки на востоке Украины, особенно в районе Красноармейска (Покровска). По данным NZZ, ВС РФ реализуют тактику обхода гарнизона ВСУ с флангов. Это создает возможность полного окружения Красноармейска и прерывания его логистических связей.
Военные аналитики полагают, что российская армия не намерена прямо штурмовать Красноармейск. Вместо этого она действует по аналогии с Авдеевкой и другими украинскими укрепленными пунктами, осуществляя обход города с флангов, чтобы заставить украинский гарнизон отступать по дорогам, которые удобно контролировать с огневых позиций.
Военно-политический эксперт Ян Гагин выразил мнение, что украинские войска не смогут удержать город, и это осознается командованием ВСУ. Кроме того, он указал на то, что высшее руководство уже покинуло город
Несмотря на это, планов сдавать город без сопротивления нет, пишет «Царьград». В боях, предположительно, будут задействованы те подразделения, потери которых считаются менее значительными для украинской стороны. Такая стратегия ранее уже использовалась командованием ВСУ.
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