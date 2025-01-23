Подорожание «золотого крыльца» мэрии Сургута заинтересовало силовиков. Входная группа по цене коттеджа за время затянувшегося строительства выросла в цене с 20 до 25 миллионов рублей, после чего местная общественница Инна Бирук пожаловалась в прокуратуру. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что проверка по обращению подтвердила наличие проблем.
«По обращению Бирук и проверке ФАС проведена проверка прокуратуры. В допсоглашении о корректировке цены есть проблемы. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщает инсайдер.
Общественница Бирук в беседе с журналистом агентства уточнила, что пока не получила ответ по обращению, и ожидает его ближе к концу месяца. Источник в местном истеблишменте добавил, что ответственных сотрудников управления капитального строительства города вызывают на допрос. На момент публикации новости получить комментарий прокуратуры не удалось, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что подрядчик, затянувший сдачу крыльца на полгода, успел завершить работы. На пресс-конференции это пообещал глава города Максим Слепов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!