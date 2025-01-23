Подорожание «золотого крыльца» мэрии Сургута заинтересовало силовиков. Инсайд

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Скандальной реконструкцией крыльца администрации Сургута заинтересовались силовики
Скандальной реконструкцией крыльца администрации Сургута заинтересовались силовики Фото:

Подорожание «золотого крыльца» мэрии Сургута заинтересовало силовиков. Входная группа по цене коттеджа за время затянувшегося строительства выросла в цене с 20 до 25 миллионов рублей, после чего местная общественница Инна Бирук пожаловалась в прокуратуру. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что проверка по обращению подтвердила наличие проблем.

«По обращению Бирук и проверке ФАС проведена проверка прокуратуры. В допсоглашении о корректировке цены есть проблемы. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщает инсайдер.

Общественница Бирук в беседе с журналистом агентства уточнила, что пока не получила ответ по обращению, и ожидает его ближе к концу месяца. Источник в местном истеблишменте добавил, что ответственных сотрудников управления капитального строительства города вызывают на допрос. На момент публикации новости получить комментарий прокуратуры не удалось, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что подрядчик, затянувший сдачу крыльца на полгода, успел завершить работы. На пресс-конференции это пообещал глава города Максим Слепов.

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Подорожание «золотого крыльца» мэрии Сургута заинтересовало силовиков. Входная группа по цене коттеджа за время затянувшегося строительства выросла в цене с 20 до 25 миллионов рублей, после чего местная общественница Инна Бирук пожаловалась в прокуратуру. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что проверка по обращению подтвердила наличие проблем. «По обращению Бирук и проверке ФАС проведена проверка прокуратуры. В допсоглашении о корректировке цены есть проблемы. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщает инсайдер. Общественница Бирук в беседе с журналистом агентства уточнила, что пока не получила ответ по обращению, и ожидает его ближе к концу месяца. Источник в местном истеблишменте добавил, что ответственных сотрудников управления капитального строительства города вызывают на допрос. На момент публикации новости получить комментарий прокуратуры не удалось, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что подрядчик, затянувший сдачу крыльца на полгода, успел завершить работы. На пресс-конференции это пообещал глава города Максим Слепов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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