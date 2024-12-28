28 декабря 2024

ФАС заинтересовалась крыльцом мэрии Сургута по стоимости элитного коттеджа

© Служба новостей «URA.RU»
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После новогодних праздников откроют крыльцо мэрии Сургута за 25 миллионов рублей
После новогодних праздников откроют крыльцо мэрии Сургута за 25 миллионов рублей Фото:

Мэрия Сургута провела реконструкцию крыльца, которое не обновлялось более 20 лет. На его ремонт было выделено 25 миллионов рублей — сумма, за которую в ХМАО можно купить элитный коттедж. УФАС Югры провела внеплановую проверку и обнаружила ряд нарушений, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Реконструкция входной группы администрации Сургута… Сотрудники УФАС по ХМАО провели внеплановую проверку… Были выявлены нарушения частях по обеспечению заявки на участие в закупке, увеличению сроков контракта и увеличению суммы контракта», — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на нарушения в документации, теперь вход в мэрию Сургута соответствует всем необходимым требованиям безопасности и удобства для посетителей. Она будет открыта сразу после новогодних праздников, о чем горожанам сообщат дополнительно.

Дорогостоящий ремонт крыльца администрации Сургута завершится с опозданием в три месяца. Подрядчик, выигравший 20-миллионный аукцион, не смог вовремя доставить стройматериалы. Этот случай породил множество мемов и шуток в социальных сетях.

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Мэрия Сургута провела реконструкцию крыльца, которое не обновлялось более 20 лет. На его ремонт было выделено 25 миллионов рублей — сумма, за которую в ХМАО можно купить элитный коттедж. УФАС Югры провела внеплановую проверку и обнаружила ряд нарушений, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Реконструкция входной группы администрации Сургута… Сотрудники УФАС по ХМАО провели внеплановую проверку… Были выявлены нарушения частях по обеспечению заявки на участие в закупке, увеличению сроков контракта и увеличению суммы контракта», — рассказали в пресс-службе. Несмотря на нарушения в документации, теперь вход в мэрию Сургута соответствует всем необходимым требованиям безопасности и удобства для посетителей. Она будет открыта сразу после новогодних праздников, о чем горожанам сообщат дополнительно. Дорогостоящий ремонт крыльца администрации Сургута завершится с опозданием в три месяца. Подрядчик, выигравший 20-миллионный аукцион, не смог вовремя доставить стройматериалы. Этот случай породил множество мемов и шуток в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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