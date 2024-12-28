ФАС заинтересовалась крыльцом мэрии Сургута по стоимости элитного коттеджа

Мэрия Сургута провела реконструкцию крыльца, которое не обновлялось более 20 лет. На его ремонт было выделено 25 миллионов рублей — сумма, за которую в ХМАО можно купить элитный коттедж. УФАС Югры провела внеплановую проверку и обнаружила ряд нарушений, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Реконструкция входной группы администрации Сургута… Сотрудники УФАС по ХМАО провели внеплановую проверку… Были выявлены нарушения частях по обеспечению заявки на участие в закупке, увеличению сроков контракта и увеличению суммы контракта», — рассказали в пресс-службе.
Несмотря на нарушения в документации, теперь вход в мэрию Сургута соответствует всем необходимым требованиям безопасности и удобства для посетителей. Она будет открыта сразу после новогодних праздников, о чем горожанам сообщат дополнительно.
Дорогостоящий ремонт крыльца администрации Сургута завершится с опозданием в три месяца. Подрядчик, выигравший 20-миллионный аукцион, не смог вовремя доставить стройматериалы. Этот случай породил множество мемов и шуток в социальных сетях.
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