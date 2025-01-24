Орбан назвал условия продления санкций против России

Продление санкций Евросоюза против России зависит от выполнения Украиной ряда условий, связанных с транзитом энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России, то она должна восстановить транзит газа, прекратить нападения на газопровод „Турецкий поток“ и не вводить запреты на транзит российской нефти через свою территорию», — отметил Орбан, выступая в утренней программе на радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что без выполнения этих условий санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут.
Венгрия стала одной из европейских стран, которая лишилась возможности получать российский газ после остановки Украиной транзита. В настоящий момент ЕС согласует введение новых ограничений против России, однако Венгрия может наложить право вето. Сам Орбан заявлял, что экономические ограничения против РФ пора «выкинуть в окно».
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