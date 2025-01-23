23 января 2025

Нефтяники ХМАО добыли 13 миллиардов тонн нефти

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13-ти миллиардная тонна нефти добыта в Кондинском районе
13-ти миллиардная тонна нефти добыта в Кондинском районе Фото:

Отметку в 13 миллиардов преодолели нефтяники ХМАО в добыче черного золота. Памятную бочку наполнили губернатор округа Руслан Кухарук и ветеран отрасли Валентин Габов, сообщает telegram-канал «Югра Z официально».

«В Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти! На торжественном мероприятии, посвященном достижению нового рубежа, губернатор Югры Руслан Кухарук и ветеран нефтегазовой отрасли, работник Шаимской нефтегазоразведочной экспедиции Валентин Габов наполнили памятную бочку нефтью Шаимской группы месторождений», — сообщает telegram-канал.

Шаимское нефтяное месторождение находится в Кондинском районе. Оно было открыто в 1960 году.

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Отметку в 13 миллиардов преодолели нефтяники ХМАО в добыче черного золота. Памятную бочку наполнили губернатор округа Руслан Кухарук и ветеран отрасли Валентин Габов, сообщает telegram-канал «Югра Z официально». «В Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти! На торжественном мероприятии, посвященном достижению нового рубежа, губернатор Югры Руслан Кухарук и ветеран нефтегазовой отрасли, работник Шаимской нефтегазоразведочной экспедиции Валентин Габов наполнили памятную бочку нефтью Шаимской группы месторождений», — сообщает telegram-канал. Шаимское нефтяное месторождение находится в Кондинском районе. Оно было открыто в 1960 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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