Нефтяники ХМАО добыли 13 миллиардов тонн нефти

Отметку в 13 миллиардов преодолели нефтяники ХМАО в добыче черного золота. Памятную бочку наполнили губернатор округа Руслан Кухарук и ветеран отрасли Валентин Габов, сообщает telegram-канал «Югра Z официально».
«В Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти! На торжественном мероприятии, посвященном достижению нового рубежа, губернатор Югры Руслан Кухарук и ветеран нефтегазовой отрасли, работник Шаимской нефтегазоразведочной экспедиции Валентин Габов наполнили памятную бочку нефтью Шаимской группы месторождений», — сообщает telegram-канал.
Шаимское нефтяное месторождение находится в Кондинском районе. Оно было открыто в 1960 году.
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