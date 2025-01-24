В МИД Турции заявили о переломной точке в конфликте на Украине

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Турция готова способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине
Турция готова способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине приближается к переломной точке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции.

«Мы видим, что война на Украине сейчас приближается к переломному моменту», — рассказал Фидан на конференции. Он отметил, что дипломатия остается единственным способом достижения долгосрочного решения украинского вопроса. Также, по словам Фидана, Анкара готова поспособствовать возобновлению переговоров с целью скорейшего окончания боевых действий. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение диалога с президентом США Дональдом Трампом. Он также заявил, что Турция готова активно участвовать в решении украинского вопроса, передает RT.

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Конфликт на Украине приближается к переломной точке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции. «Мы видим, что война на Украине сейчас приближается к переломному моменту», — рассказал Фидан на конференции. Он отметил, что дипломатия остается единственным способом достижения долгосрочного решения украинского вопроса. Также, по словам Фидана, Анкара готова поспособствовать возобновлению переговоров с целью скорейшего окончания боевых действий.  Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение диалога с президентом США Дональдом Трампом. Он также заявил, что Турция готова активно участвовать в решении украинского вопроса, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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