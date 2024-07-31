Документацию, которую готовила «барби-чиновница» из ХМАО, попивая лучший раф, не оценили аудиторы

Документацию, которую готовила скандально известная сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) Екатерина Смирнова, проверила Счетная палата. По данным источников URA.RU в местном истеблишменте, ведомство вскрыло нарушения на 10 миллионов рублей в сквере Есенина, спроектированном Смирновой, которую после публикации провокационного видео горожане стали называть «барби-чиновницей».
«Счетная палата проверила сквер Есенина, который проектировала Смирнова. Проверка выявила, что оборудование оказалось несоответствующим климатическим условиям, а малые архитектурные формы — некачественными, они треснули еще на стадии установки. Более того, один из контрактов на закупку последних создан под определенного поставщика. Попытки отремонтировать объекты провалились, и эксплуатировать детскую площадку в сквере небезопасно. В итоге, Счетная палата признала неэффективным использование 10 миллионов рублей, потраченных на сквер», — отмечает инсайдер.
Собеседники агентства отмечают, что именно из-за этой проверки увольнялась на несколько месяцев начальница Смирновой Ровенна Киркина, которая сейчас, как отмечают инсайдеры, намерена вернуться на работу в УКС. «Проект Смирновой не понравился жителям, и они проголосовали за другой, однако раскрепощенные сотрудницы смогли убедить тогдашнего мэра Пыть-Яха Александра Морозова реализовать именно его», — делятся мнением информаторы.
Информаторы предоставили в распоряжение редакции копию акта проверки. В нем действительно указаны перечисленные выше нарушения. В администрации Пыть-Яха подтвердили, что проверка проводилась и нарушения выявлены, но за подробностями посоветовали обратиться в Счетную палату. Запрос в ведомство направлен, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что проект Смирновой не оценили жители Пыть-Яха, хотя благоустройство детской площадки мэрия потратила почти 11 миллионов рублей — УКС затянуло срок сдачи объекта на три месяца. Смирнова прославилась скандальным видеороликом, который подписала: «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома».
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