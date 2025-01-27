Взрыв в рюкзаке пермского школьника произошел из-за пауэрбанка

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Школьник не пострадал во время взрыва пауэрбанка
Школьник не пострадал во время взрыва пауэрбанка Фото:

Петарда, которая взорвалась в рюкзаке ученика школы № 116, могла оказаться пауэрбанком. По одной из версий, школьник поменял батарею во внешнем аккумуляторе, поэтому произошел взрыв.

«Восьмиклассник недавно поменял батарею в пауэрбанке. На перемене аккумулятор начал шипеть, искрить и позже взорвался», — пишет telegram-канал 112. Ранее сообщалось, что взорвалась петарда.

В результате инцидента пострадали тетради и учебные пособия подростка. Сам он не получил никаких травм. В министерстве образования Пермского края сообщали, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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Петарда, которая взорвалась в рюкзаке ученика школы № 116, могла оказаться пауэрбанком. По одной из версий, школьник поменял батарею во внешнем аккумуляторе, поэтому произошел взрыв. «Восьмиклассник недавно поменял батарею в пауэрбанке. На перемене аккумулятор начал шипеть, искрить и позже взорвался», — пишет telegram-канал 112. Ранее сообщалось, что взорвалась петарда. В результате инцидента пострадали тетради и учебные пособия подростка. Сам он не получил никаких травм. В министерстве образования Пермского края сообщали, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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