Взрыв в рюкзаке пермского школьника произошел из-за пауэрбанка

Школьник не пострадал во время взрыва пауэрбанка
Петарда, которая взорвалась в рюкзаке ученика школы № 116, могла оказаться пауэрбанком. По одной из версий, школьник поменял батарею во внешнем аккумуляторе, поэтому произошел взрыв.
«Восьмиклассник недавно поменял батарею в пауэрбанке. На перемене аккумулятор начал шипеть, искрить и позже взорвался», — пишет telegram-канал 112. Ранее сообщалось, что взорвалась петарда.
В результате инцидента пострадали тетради и учебные пособия подростка. Сам он не получил никаких травм. В министерстве образования Пермского края сообщали, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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