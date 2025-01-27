27 января 2025

Сотрудникам градообразующего предприятия Карабаша дадут жилье с мебелью и бельем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое жилье для сотрудников готово к приему новоселов
Новое жилье для сотрудников готово к приему новоселов Фото:

Сотрудники предприятия «Карабашмедь» в Карабаше (Челябинская область) получат новые квартиры с мебелью, бытовой техникой и бельем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В рамках жилищной программы РМК строит для сотрудников жилье. Строительство многоквартирного дома с двух- и трехкомнатными квартирами завершено в январе. Квартиры под ключ, с мебелью, техникой и бельем. То есть люди могут сразу заехать и жить», — сообщает корреспондент URA.RU. Объем инвестиций, вложенных в строительство дома — 400 миллионов рублей.

В новой пятиэтажке по улице Тимирязева, 8, 70 квартир. Кроме того, «Русская медная компания» строит в Карабаше жилой комплекс «Медный». Он станет большим микрорайоном с современными жилыми домами и социальными объектами. Это 100 тысяч квадратных метров нового жилья, около 2200 квартир, а также школа на 1300 мест и детский сад на 200 мест.

Губернатор Алексей Текслер в рамках визита в Карабаш ознакомился со строительством нового жилья. Также он побывал в готовящемся к сдаче городском центре культурного развития.

Новая пятиэтажка насчитывает 70 квартир
Новая пятиэтажка насчитывает 70 квартир
Фото:
Алексей Текслер ознакомился с будущими условиями проживания горожан
Алексей Текслер ознакомился с будущими условиями проживания горожан
Фото:
Квартиры оснащены всем необходимым для жизни
Квартиры оснащены всем необходимым для жизни
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Сотрудники предприятия «Карабашмедь» в Карабаше (Челябинская область) получат новые квартиры с мебелью, бытовой техникой и бельем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В рамках жилищной программы РМК строит для сотрудников жилье. Строительство многоквартирного дома с двух- и трехкомнатными квартирами завершено в январе. Квартиры под ключ, с мебелью, техникой и бельем. То есть люди могут сразу заехать и жить», — сообщает корреспондент URA.RU. Объем инвестиций, вложенных в строительство дома — 400 миллионов рублей. В новой пятиэтажке по улице Тимирязева, 8, 70 квартир. Кроме того, «Русская медная компания» строит в Карабаше жилой комплекс «Медный». Он станет большим микрорайоном с современными жилыми домами и социальными объектами. Это 100 тысяч квадратных метров нового жилья, около 2200 квартир, а также школа на 1300 мест и детский сад на 200 мест. Губернатор Алексей Текслер в рамках визита в Карабаш ознакомился со строительством нового жилья. Также он побывал в готовящемся к сдаче городском центре культурного развития.
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