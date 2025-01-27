Роспотребнадзор ХМАО изъял из оборота четыре тонны некачественных продуктов в 2024 году. Большую часть опасных товаров составляли молочные продукты, конфеты и мясо, сообщило ведомство.
«В 2024 году было исследовано более 22 000 проб пищевой продукции, из которых 3,1% не соответствовали установленным требованиям. Из исследованных 10 000 тонн продукции наибольшие нарушения были выявлены в молоке и молочных продуктах (8,2%), в кондитерских изделиях (7,5%) и мясных продуктах (4,4%)», — указано в отчете Роспотребнадзора за 2024 год.
Нарушения были также выявлены в птице и яйцах, кулинарных изделиях, алкогольных и безалкогольных напитках, масложировой продукции, соках и нектарах, хлебобулочных изделиях, рыбе и плодоовощной продукции. Часть товаров имела недостоверную информацию на упаковке (40,8%), продукты продавались без документов, подтверждающих безопасность (4,8%). Также был найден фальсификат (2,6%).
По этим случаям было заведено 66 дел и выписано более полусотни штрафов на общую сумму почти два миллиона рублей. Всего в 2024 году специалисты Роспотребнадзора провели 354 выездных обследования и 752 профилактических визита на предприятия, занимающиеся производством и оборотом пищевых товаров.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор нашел в одном из ресторанов Нягани фальсифицированное молоко. Состав продукции отличался от указанного на упаковке.
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