04 августа 2024
03 августа 2024

Роспотребнадзор нашел поддельное молоко в ресторане ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Партию молока обнаружили в Нягани
Партию молока обнаружили в Нягани Фото:

Роспотребнадзор нашел в одном из ресторанов Нягани фальсифицированное молоко. Состав продукции отличался от указанного на упаковке. 

«Жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту, по массовой доле жирных кислот, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел. Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения.», — говорится на сайте ведомства. 

Роспотребнадзор уточняет, что речь идет о ультрапастеризованном молоке «Летнее утро». «Партия данной продукции в количестве 84 штук снята с реализации и возвращена поставщику», — уточняется в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО засудил крупную сеть из-за продажи опасного молока. Тогда речь шла о просроченной продукции в магазине «Доброцен».

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Роспотребнадзор нашел в одном из ресторанов Нягани фальсифицированное молоко. Состав продукции отличался от указанного на упаковке.  «Жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту, по массовой доле жирных кислот, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел. Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения.», — говорится на сайте ведомства.  Роспотребнадзор уточняет, что речь идет о ультрапастеризованном молоке «Летнее утро». «Партия данной продукции в количестве 84 штук снята с реализации и возвращена поставщику», — уточняется в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО засудил крупную сеть из-за продажи опасного молока. Тогда речь шла о просроченной продукции в магазине «Доброцен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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