Роспотребнадзор нашел поддельное молоко в ресторане ХМАО

Роспотребнадзор нашел в одном из ресторанов Нягани фальсифицированное молоко. Состав продукции отличался от указанного на упаковке.
«Жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту, по массовой доле жирных кислот, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел. Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения.», — говорится на сайте ведомства.
Роспотребнадзор уточняет, что речь идет о ультрапастеризованном молоке «Летнее утро». «Партия данной продукции в количестве 84 штук снята с реализации и возвращена поставщику», — уточняется в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО засудил крупную сеть из-за продажи опасного молока. Тогда речь шла о просроченной продукции в магазине «Доброцен».
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