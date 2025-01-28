В Челябинске сотрудники региональных управлений СКР, МВД и Росгвардии пришли с рейдом на рынок «Караван». Как сообщили в пресс-службе следкома области, рейд проводился в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях в сфере миграции.
«С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследованы объекты производственного сектора, продуктовой базы, а также рынка „Караван“. В ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства, в отдел полиции доставлены восемь человек, каждый иностранный гражданин проверен по информационному учету», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что все лица, незаконно пребывающие на территории РФ, будут привлечены к административной ответственности. В их отношении инициирован вопрос о выдворении за пределы страны.
Также в области сотрудники полиции продолжают операцию «Нелегальный мигрант». При последней проверке мест концентрации незаконных мигрантов в отделы полиции было доставлено свыше 90 человек.
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