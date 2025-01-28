Челябинские силовики пришли на рынок «Караван» за мигрантами. Видео

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Силовики проверили деятельность рынка «Караван» (фото из архива)
Силовики проверили деятельность рынка «Караван» (фото из архива) Фото:

В Челябинске сотрудники региональных управлений СКР, МВД и Росгвардии пришли с рейдом на рынок «Караван». Как сообщили в пресс-службе следкома области, рейд проводился в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях в сфере миграции.

«С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследованы объекты производственного сектора, продуктовой базы, а также рынка „Караван“. В ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства, в отдел полиции доставлены восемь человек, каждый иностранный гражданин проверен по информационному учету», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что все лица, незаконно пребывающие на территории РФ, будут привлечены к административной ответственности. В их отношении инициирован вопрос о выдворении за пределы страны.

Также в области сотрудники полиции продолжают операцию «Нелегальный мигрант». При последней проверке мест концентрации незаконных мигрантов в отделы полиции было доставлено свыше 90 человек.

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В Челябинске сотрудники региональных управлений СКР, МВД и Росгвардии пришли с рейдом на рынок «Караван». Как сообщили в пресс-службе следкома области, рейд проводился в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях в сфере миграции. «С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследованы объекты производственного сектора, продуктовой базы, а также рынка „Караван“. В ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства, в отдел полиции доставлены восемь человек, каждый иностранный гражданин проверен по информационному учету», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что все лица, незаконно пребывающие на территории РФ, будут привлечены к административной ответственности. В их отношении инициирован вопрос о выдворении за пределы страны. Также в области сотрудники полиции продолжают операцию «Нелегальный мигрант». При последней проверке мест концентрации незаконных мигрантов в отделы полиции было доставлено свыше 90 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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