Полицейские Челябинска в рамках проведения операции «Нелегальный мигрант» провели облаву на мигрантов в местах их концентрации: рынках, стройках, жилых секторах. В отделы полиции было доставлено более 90 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«За первый день проведения мероприятия в отделы полиции доставлены более 90 граждан. Выявлено и задокументировано 35 административных правонарушений в сфере миграции. Возбуждено шесть уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В операции участвовали сотрудники уголовного розыска, отделов по вопросам миграции, участковых уполномоченных полиции, наружных нарядов, при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии. Мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства будут продолжены.
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