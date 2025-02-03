Более 100 человек получили в Перми травмы на гололеде

За январь медики скорой помощи реагировали более чем на 38 тысяч вызовов
За январь в Перми более 140 человек получили травмы на гололеде. Такую статистику привела Пермская станция скорой медицинской помощи на своем официальном сайте.
«Всего за январь медики скорой помощи выезжали на 38 140 вызовов. Травмы на гололеде получили в Перми 144 человека», — говорится в сообщении.
Самым популярным вызовом в январе стало повышенное давление. На втором по популярности месте — ОРВИ. На травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, медики выезжали 1370 раз.
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