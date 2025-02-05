05 февраля 2025

Названа дата открытия второго боулинга в Перми

Боулинг в Перми откроется во второй половине февраля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подробную информацию о тарифах и времени работы боулинга пока не уточняют
Подробную информацию о тарифах и времени работы боулинга пока не уточняют Фото:

В Перми завершились ремонтные работы в помещениях боулинг клуба в ТЦ «Колизей Атриум», который станет вторым в городе. Открыть его планируют во второй половине февраля, рассказал URA.RU руководитель боулинга Михаил Беляев.

«Открытие предварительно 17 либо 25 февраля. Информацию, что ждет пермяков, и о работе боулинга озвучим непосредственно перед стартом», — сообщил Беляев URA.RU.

Новый боулинг станет первым в центре Перми. Еще один расположен в микрорайоне Закамск. Открытие боулинга пермяки ждут с мая 2024 года, но запуск проекта откладывался из-за проблем с доставкой некоторых позиций для обустройства клуба из-за рубежа. 

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В Перми завершились ремонтные работы в помещениях боулинг клуба в ТЦ «Колизей Атриум», который станет вторым в городе. Открыть его планируют во второй половине февраля, рассказал URA.RU руководитель боулинга Михаил Беляев. «Открытие предварительно 17 либо 25 февраля. Информацию, что ждет пермяков, и о работе боулинга озвучим непосредственно перед стартом», — сообщил Беляев URA.RU. Новый боулинг станет первым в центре Перми. Еще один расположен в микрорайоне Закамск. Открытие боулинга пермяки ждут с мая 2024 года, но запуск проекта откладывался из-за проблем с доставкой некоторых позиций для обустройства клуба из-за рубежа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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