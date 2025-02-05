Названа дата открытия второго боулинга в Перми

В Перми завершились ремонтные работы в помещениях боулинг клуба в ТЦ «Колизей Атриум», который станет вторым в городе. Открыть его планируют во второй половине февраля, рассказал URA.RU руководитель боулинга Михаил Беляев.
«Открытие предварительно 17 либо 25 февраля. Информацию, что ждет пермяков, и о работе боулинга озвучим непосредственно перед стартом», — сообщил Беляев URA.RU.
Новый боулинг станет первым в центре Перми. Еще один расположен в микрорайоне Закамск. Открытие боулинга пермяки ждут с мая 2024 года, но запуск проекта откладывался из-за проблем с доставкой некоторых позиций для обустройства клуба из-за рубежа.
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