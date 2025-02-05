В Челябинске резко снизились цены на аренду жилья

В Челябинске в феврале по сравнению с январем 2025 года больше всего подешевело двухкомнатное арендное жилье. Съемные «двушки» снизились в цене на 3,9%, до 32 270 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в феврале по сравнению с январем 2025 года снизились цены на арендное жилье. Однокомнатные квартиры, сдаваемые в аренду, снизились в стоимости на 1,7%, до 26 439 рублей, двухкомнатные — на 3,9%, до 32 271 рубля, съемные трехкомнатные квартиры подешевели на 0,7 %, до 42 859 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России цены на аренду однокомнатных квартир снизились на 1,2%, до 26 923 рублей, двухкомнатных на 0,6%, до 33 280 рублей, арендные «трешки» подешевели на 1,3%. Снять в аренду трехкомнатную квартиру в среднем по России можно за 41 709 рублей в месяц.
Как пояснил Павел Луценко, в Челябинске, как и в других городах РФ, стоимость аренды квартир после ажиотажного спроса на них осенью 2024 года и, соответственно, повышения цен, на данный момент снижается. Также на 25% выросло число предложений аренды квартир. Это было связано с тем, что собственники жилья решили не продавать, а сдавать квартиры в аренду.
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