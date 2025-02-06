Пермь вошла в тройку городов с самыми дешевыми свиданиями на 14 февраля

В феврале 2025 года средняя стоимость свидания в Перми составляет 4,8 тысячи рублей. Это третий показатель по стране после Махачкалы и Ульяновска, рассказали аналитики сервиса «2ГИС» в своем telegram-канале.
«В топ-3 городов с самыми низкими затратами на свидания вошли Махачкала (4,4 тысячи рублей), Ульяновск (4,7 тысячи рублей) и Пермь (4,8 тысячи рублей). Прирост цен за год в этих городах составил 2,3%, 20,7% и 4,5% соответственно», — сказано в сообщении.
Аналитики уточняют, что для расчета использовали стоимость среднего чека на двоих человек в ресторанах города и среднюю стоимость букета. В Перми ужин влюбленным обойдется в 2,7 тысячи рублей, а на цветы придется потратить 2,1 тысячи рублей. Также специалисты посчитали, сколько свиданий может организовать один пермяк в месяц. При средней заработной плате жителю краевой столицы хватит денег на 15 свиданий. Это на два свидания больше, чем годом ранее.
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