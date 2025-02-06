06 февраля 2025

Челябинская наркоклиника стала частной тюрьмой для пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитация наркозависимых вызывает вопросы у правоохранителей
Реабилитация наркозависимых вызывает вопросы у правоохранителей Фото:

В Челябинске в частной наркологической клинике насильно удерживают пациентов, превращая ее в место принудительной изоляции. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки действий сотрудников частного медучреждения. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«В эфире программы на федеральном телеканале сообщается, что в Челябинске функционирует частная наркологическая клиника. В ней завышается стоимость оказанных услуг и удерживают пациентов. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки неправомерных действий сотрудников клиники», — говорится в сообщении информцентра СК РФ в telegram-канале.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка.  О ее результатах поручено доложить главе ведомства и.о. руководителю СУ СК России по области Константину Правосудову.

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В Челябинске в частной наркологической клинике насильно удерживают пациентов, превращая ее в место принудительной изоляции. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки действий сотрудников частного медучреждения. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В эфире программы на федеральном телеканале сообщается, что в Челябинске функционирует частная наркологическая клиника. В ней завышается стоимость оказанных услуг и удерживают пациентов. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки неправомерных действий сотрудников клиники», — говорится в сообщении информцентра СК РФ в telegram-канале. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка.  О ее результатах поручено доложить главе ведомства и.о. руководителю СУ СК России по области Константину Правосудову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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