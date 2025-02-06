06 февраля 2025

Челябинское УФАС вскрыло картельный сговор при скупке госимущества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На торгах участники сговора применяли схему «таран»
На торгах участники сговора применяли схему «таран» Фото:

Челябинское управление антимонопольной службы возбудило дело о картеле при покупке государственного имущества. Как сообщили в пресс-службе ведомства, активы располагаются в Челябинске и Верхнем Уфалее.

«Участники картеля применяли антиконкурентную модель „таран“. Схема позволяла им устранять добросовестных конкурентов», — отмечают в службе.

Один из участников сговора подал на торгах заявку на минимально возможную цену, а другой предложил максимально завышенную. Тем самым были намеренно созданы условия для отклонения последней заявки.

Проверка установила, что заявки участников картеля были поданы с использованием одинаковых IP-адресов и электронных адресов, что может свидетельствовать о сговоре. Подобные действия привели к нарушению закона о защите конкуренции, исключив возможность участия в торгах добросовестных покупателей.

ФАС России ранее заявила о необходимости изменить законодательство, касающееся процедур продажи госимущества. Специалисты предложили разработать меры, исключающие возможность манипулирования торгами со стороны недобросовестных участников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинское управление антимонопольной службы возбудило дело о картеле при покупке государственного имущества. Как сообщили в пресс-службе ведомства, активы располагаются в Челябинске и Верхнем Уфалее. «Участники картеля применяли антиконкурентную модель „таран“. Схема позволяла им устранять добросовестных конкурентов», — отмечают в службе. Один из участников сговора подал на торгах заявку на минимально возможную цену, а другой предложил максимально завышенную. Тем самым были намеренно созданы условия для отклонения последней заявки. Проверка установила, что заявки участников картеля были поданы с использованием одинаковых IP-адресов и электронных адресов, что может свидетельствовать о сговоре. Подобные действия привели к нарушению закона о защите конкуренции, исключив возможность участия в торгах добросовестных покупателей. ФАС России ранее заявила о необходимости изменить законодательство, касающееся процедур продажи госимущества. Специалисты предложили разработать меры, исключающие возможность манипулирования торгами со стороны недобросовестных участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...