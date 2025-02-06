Челябинское УФАС вскрыло картельный сговор при скупке госимущества

Челябинское управление антимонопольной службы возбудило дело о картеле при покупке государственного имущества. Как сообщили в пресс-службе ведомства, активы располагаются в Челябинске и Верхнем Уфалее.
«Участники картеля применяли антиконкурентную модель „таран“. Схема позволяла им устранять добросовестных конкурентов», — отмечают в службе.
Один из участников сговора подал на торгах заявку на минимально возможную цену, а другой предложил максимально завышенную. Тем самым были намеренно созданы условия для отклонения последней заявки.
Проверка установила, что заявки участников картеля были поданы с использованием одинаковых IP-адресов и электронных адресов, что может свидетельствовать о сговоре. Подобные действия привели к нарушению закона о защите конкуренции, исключив возможность участия в торгах добросовестных покупателей.
ФАС России ранее заявила о необходимости изменить законодательство, касающееся процедур продажи госимущества. Специалисты предложили разработать меры, исключающие возможность манипулирования торгами со стороны недобросовестных участников.
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