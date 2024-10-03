Врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному с пороком сердца из ЯНАО

Врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному мальчику из ЯНАО, у которого диагностировали опасный порок сердца. Об этом сообщил telegram-канал главврача окружного кардиоцентра Ирины Урванцевой. Ребенка экстренно перевезли из Ноябрьска в Сургут, где хирурги Окружного кардиоцентра провели две сложные операции, чтобы стабилизировать состояние малыша и устранить критический стеноз аортального клапана.
«Пациент поступил в тяжелом состоянии, требовалась срочная помощь. В течение нескольких дней врачи выполнили баллонную вальвулопластику, а затем — радикальную коррекцию порока сердца», — прокомментировала Ирина Урванцева в своем telegram-канале.
Малышу было всего 4 дня, когда его перевезли в Сургут. Первоначально врачи Ноябрьска диагностировали у ребенка одышку и заподозрили пневмонию, но затем выявили шумы в сердце и направили в кардиоцентр. В операционную бригаду вошли рентгенохирург, кардиохирурги, анестезиологи и реаниматологи. На данный момент двухнедельный Мирон идет на поправку и готовится к выписке. Вскоре его встретит отец, который еще ни разу не держал малыша на руках.
Ранее URA.RU писало, что медики Нижневартовского перинатального центра спасли жизнь недоношенному малышу, который весил меньше килограмма. Через месяц после рождения ребенку сделали операцию на сердце, восстановив нормальную работу кровеносной системы.
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