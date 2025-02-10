Россияне увеличили потребление лимонада без сахара

Продажи газированных напитков без сахара в 2024 году значительно выросли, показывая рост на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном. Об этом сообщает аналитическая компания «Нильсен». Этот рост стал значительно более выраженным по сравнению с общим ростом продаж в категории газированных напитков, где наблюдалось увеличение всего на 18% и 3% соответственно.
«Рост произошел после выраженного падения спроса на напитки без сахара в 2023 году», — отмечают аналитики «Нильсена», передает газета «Ведомости». В предыдущем году продажи таких напитков упали на 12,7% как в штуках, так и в деньгах, в то время как продажи газированных напитков в целом показали рост.
Результаты клинических исследований указывают на то, что лучшим способом утоления жажды является употребление охлажденной безалкогольной газированной воды без добавления сахара, пишет RT. Температура такой воды должна быть в пределах 6—8 градусов Цельсия. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подчеркивает, что напитки как чай и кофе способствуют дегидратации организма, поэтому их употребление не рекомендуется при сильной жажде.
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