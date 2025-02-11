Чиновники саратовского района получили премии до 400%, чтобы «лучше работать»

Жители Балаковского района Саратовской области раскритиковали чиновников местной администрации из-за того, что тем существенно подняли зарплаты с начала 2025 года — до 400% от оклада, в то время, как сами жители и предприниматели отдают часть своих сбережений на нужды СВО. О ситуации рассказывают местные СМИ.
«Балаковцы помогают бойцам СВО, а депутаты — чиновникам Барулина надбавками до 400% ?! Ни стыда, ни совести?!» — с таким плакатом к зданию администрации вышла одна из жительниц Балаковского района, сообщает портал Balakovo PRO.
Однако сами авторы инициативы не считают индексацию существенной. По их словам, надбавки руководителей управлений и комитетов составили около 20 тысяч рублей, а их руководителей — около 25,5 тысяч.
Председатель Собрания Константин Кузнецов утверждает, что чиновники получают доплату на законном основании. А заместитель главы Балаковского района Сергей Барулин заявил, что такая индексация была необходима, чтобы чиновники «хорошо работали».
«Несколько лет чиновникам не поднимали зарплату, она была ниже, чем в других районах, поэтому была проведена индексация. Все обоснования этого проверяли прокуратура, Контрольно-счетная палата, правовой отдел. Повышение предусмотрено за особые условия, но это не значит, что заместитель или руководитель получит именно 400%. Такой процент — это стимул хорошо работать, чтобы проявить себя», — заявил Барулин.
Авторы публикации отмечают, что решение об индексации зарплат чиновникам принималось 24 декабря 2024 года. Однако, по словам автора материала, некоторые депутаты анонимно признали, что не полностью осознали суть принятого ими решения. Свою оценку ситуации дадут в прокуратуре — там уже начали проверку.
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