В ХМАО участник ОПГ полицейских пошел на сделку со следствием

В Сургуте один из задержанных полицейских, обвиняемых в создании ОПГ, заключил досудебное соглашение со следствием. Это позволило ему избежать содержания под стражей, в отличие от его коллег, и перейти под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Согласно условиям соглашения, обвиняемый согласился предоставить информацию о других участниках группировки и их деятельности. Это, очевидно, сильно поможет в раскрытии всех деталей преступления», — рассказал источник.
В пресс-службе СУ СК по ХМАО был направлен запрос. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Ранее URA.RU писало, что операция по задержанию полицейских была проведена совместно сотрудниками отдела собственной безопасности полиции и следственным комитетом. Они выявили, что задержанные вымогали деньги у наркозависимых в обмен на непривлечение их к уголовной ответственности. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 290 (получение взятки) и 286 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
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