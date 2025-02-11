Замы губернатора ХМАО получат нейроассистентов с интегрированным DeepSeek

Заместители губернатора и директора департаментов правительства ХМАО получат цифровых помощников с интегрированным DeepSeek. О внедрении китайской языковой модели, которая стремительно набирает популярность, в систему управления нейроассистентов рассказал URA.RU замглавы региона Павел Ципорин.
«В части обновлений — мы подключили новые генеративные модели, которые вышли: Deep Seek, Qwen. Сейчас их перенастраиваем», — прокомментировал Ципорин.
В настоящее время нейроассистентов тестируют в окружном департаменте информационных технологий. «Думаю, что до конца февраля начнем раздавать их заместителям губернаторов и руководителям органов власти», — уточнил замгубернатора.
Разработка цифрового помощника для политиков в Югре началась еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Ее нейроассистент получил имя Миша.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!