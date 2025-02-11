Замы губернатора ХМАО получат нейроассистентов с интегрированным DeepSeek

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Новые цифровые помощники у замов главы региона появятся в конце февраля Фото:

Заместители губернатора и директора департаментов правительства ХМАО получат цифровых помощников с интегрированным DeepSeek. О внедрении китайской языковой модели, которая стремительно набирает популярность, в систему управления нейроассистентов рассказал URA.RU замглавы региона Павел Ципорин.

«В части обновлений — мы подключили новые генеративные модели, которые вышли: Deep Seek, Qwen. Сейчас их перенастраиваем», — прокомментировал Ципорин.

В настоящее время нейроассистентов тестируют в окружном департаменте информационных технологий. «Думаю, что до конца февраля начнем раздавать их заместителям губернаторов и руководителям органов власти», — уточнил замгубернатора.

Разработка цифрового помощника для политиков в Югре началась еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Ее нейроассистент получил имя Миша.

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Заместители губернатора и директора департаментов правительства ХМАО получат цифровых помощников с интегрированным DeepSeek. О внедрении китайской языковой модели, которая стремительно набирает популярность, в систему управления нейроассистентов рассказал URA.RU замглавы региона Павел Ципорин. «В части обновлений — мы подключили новые генеративные модели, которые вышли: Deep Seek, Qwen. Сейчас их перенастраиваем», — прокомментировал Ципорин. В настоящее время нейроассистентов тестируют в окружном департаменте информационных технологий. «Думаю, что до конца февраля начнем раздавать их заместителям губернаторов и руководителям органов власти», — уточнил замгубернатора. Разработка цифрового помощника для политиков в Югре началась еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Ее нейроассистент получил имя Миша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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