Замы губернатора ХМАО получат нейроассистентов с интегрированным DeepSeek

11 февраля 2025 в 20:20 Размер текста - 17 +

Новые цифровые помощники у замов главы региона появятся в конце февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместители губернатора и директора департаментов правительства ХМАО получат цифровых помощников с интегрированным DeepSeek. О внедрении китайской языковой модели, которая стремительно набирает популярность, в систему управления нейроассистентов рассказал URA.RU замглавы региона Павел Ципорин. «В части обновлений — мы подключили новые генеративные модели, которые вышли: Deep Seek, Qwen. Сейчас их перенастраиваем», — прокомментировал Ципорин. В настоящее время нейроассистентов тестируют в окружном департаменте информационных технологий. «Думаю, что до конца февраля начнем раздавать их заместителям губернаторов и руководителям органов власти», — уточнил замгубернатора. Разработка цифрового помощника для политиков в Югре началась еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Ее нейроассистент получил имя Миша. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместители губернатора и директора департаментов правительства ХМАО получат цифровых помощников с интегрированным DeepSeek. О внедрении китайской языковой модели, которая стремительно набирает популярность, в систему управления нейроассистентов рассказал URA.RU замглавы региона Павел Ципорин. «В части обновлений — мы подключили новые генеративные модели, которые вышли: Deep Seek, Qwen. Сейчас их перенастраиваем», — прокомментировал Ципорин. В настоящее время нейроассистентов тестируют в окружном департаменте информационных технологий. «Думаю, что до конца февраля начнем раздавать их заместителям губернаторов и руководителям органов власти», — уточнил замгубернатора. Разработка цифрового помощника для политиков в Югре началась еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Ее нейроассистент получил имя Миша.