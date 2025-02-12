В Таиланде российского туриста выставили виноватым в собственной смерти

Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
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Врачи не смогли спасти россиянина
Врачи не смогли спасти россиянина Фото:

В Таиланде 33-летний российский турист скатился с водной горки и погиб. Об этом рассказала администратор сообщества о туризме в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«11 февраля в пять вечера Андрей А. 33 лет взобрался на верх аквагорки, которая располагалась на задней палубе туристического катера, и с шумом и свистом вошел в воду», — передает слова Шерстобоевой aif.ru. Она добавила, что после падения в воду он пожаловался на сильную боль в спине и потерял сознание.

Спасатели, прибывшие на место, провели реанимацию и доставили его на берег, но врачам не удалось его спасти. Офицер полиции считает, что причиной гибели мог стать вес туриста, который вызвал травму при падении. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза, заключила Шерстобоева.

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В Таиланде 33-летний российский турист скатился с водной горки и погиб. Об этом рассказала администратор сообщества о туризме в Таиланде Светлана Шерстобоева. «11 февраля в пять вечера Андрей А. 33 лет взобрался на верх аквагорки, которая располагалась на задней палубе туристического катера, и с шумом и свистом вошел в воду», — передает слова Шерстобоевой aif.ru. Она добавила, что после падения в воду он пожаловался на сильную боль в спине и потерял сознание. Спасатели, прибывшие на место, провели реанимацию и доставили его на берег, но врачам не удалось его спасти. Офицер полиции считает, что причиной гибели мог стать вес туриста, который вызвал травму при падении. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза, заключила Шерстобоева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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