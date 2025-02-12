Военный суд рассмотрел дело о мужчинах, готовивших подрывы ЛЭП

Впервые в истории Первого Западного окружного военного суда было рассмотрено дело, связанное с прохождением обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Дело касается двух фигурантов, Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, которые были обвинены в попытке совершения терактов на территории Российской Федерации. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Целью было причинение экономического и репутационного ущерба России путем остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС.
Обвиняемые успели подорвать одну и заминировать четыре опоры высоковольтных линий электропередач Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС. Суммарный ущерб от их действий оценивается в 10 856 300 рублей.
Суд признал Майструка и Усатенко виновными по ряду статей Уголовного кодекса, включая незаконное обучение в целях терроризма, незаконное обращение с взрывчатыми веществами и оружием, контрабанду, а также покушение на диверсию и теракт. Обоим фигурантам назначено одинаковое наказание: 23 года лишения свободы с первыми 5 годами в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 900 000 рублей каждому. В дополнение к уголовному наказанию, суд постановил взыскать с Майструка и Усатенко ущерб, причиненный их действиями, в полном объеме.
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