12 февраля 2025

В Екатеринбурге за десятки миллионов продают замок из 90-х. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж построен в середине 90-х
Коттедж построен в середине 90-х Фото:

В Екатеринбурге продается коттедж за 39 миллионов рублей. Кирпичный дом 1998 года постройки расположен в микрорайоне Уктус. Об этом говорится на сайте «Авито».

«Чистый, светлый, теплый дом для большой семьи! Высота потолков от 2,8 до 5,7 метро. Имеется центральное отопление и канализация. Большой земельный участок 11 соток с плодоносящим садом, сауна. Инфраструктура: школы, детские сады, магазины, общественный транспорт», — говорится в объявлении.

Собственник отмечает, что в коттедже площадью 499 кв.м. семь комнат, на участке имеется гараж, сделан косметический ремонт. Подходит под материнский капитал и военную ипотеку.

Коттедж напоминает замок
Коттедж напоминает замок
Фото:
В доме высокий потолок
В доме высокий потолок
Фото:
В доме большие комнаты
В доме большие комнаты
Фото:
В туалете наклеены постеры
В туалете наклеены постеры
Фото:
Есть сауна и бассейн
Есть сауна и бассейн
Фото:

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В Екатеринбурге продается коттедж за 39 миллионов рублей. Кирпичный дом 1998 года постройки расположен в микрорайоне Уктус. Об этом говорится на сайте «Авито». «Чистый, светлый, теплый дом для большой семьи! Высота потолков от 2,8 до 5,7 метро. Имеется центральное отопление и канализация. Большой земельный участок 11 соток с плодоносящим садом, сауна. Инфраструктура: школы, детские сады, магазины, общественный транспорт», — говорится в объявлении. Собственник отмечает, что в коттедже площадью 499 кв.м. семь комнат, на участке имеется гараж, сделан косметический ремонт. Подходит под материнский капитал и военную ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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