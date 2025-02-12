В Екатеринбурге продается коттедж за 39 миллионов рублей. Кирпичный дом 1998 года постройки расположен в микрорайоне Уктус. Об этом говорится на сайте «Авито».
«Чистый, светлый, теплый дом для большой семьи! Высота потолков от 2,8 до 5,7 метро. Имеется центральное отопление и канализация. Большой земельный участок 11 соток с плодоносящим садом, сауна. Инфраструктура: школы, детские сады, магазины, общественный транспорт», — говорится в объявлении.
Собственник отмечает, что в коттедже площадью 499 кв.м. семь комнат, на участке имеется гараж, сделан косметический ремонт. Подходит под материнский капитал и военную ипотеку.
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