Боец ВС РФ рассказал о трогательном случае с девочкой при эвакуации жителей Дзержинска

Жители Дзержинска ждали российских военных. Этом заявил боец ВС РФ Пономаренко. Он также рассказал историю о маленькой девочке, что произошла во время эвакуации жителей города российскими военными.
«Особенно запомнился момент, когда мы эвакуировали семью в Горловку: девочка одновременно пила сок и молоко, и это напоминание о радости ребенка в условиях военного конфликта очень сильно врезалось в память», — поделился Пономаренко, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что эвакуация началась в момент, когда боевые действия в городе только разгорались.
По словам бойца, при проведении операции по освобождению зданий и эвакуации населения против ВС РФ и мирных жителей активно использовалась артиллерия. Несмотря на сложности, удалось успешно выполнить задачу по перемещению мирных жителей в безопасную местность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.