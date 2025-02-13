Боец ВС РФ рассказал о трогательном случае с девочкой при эвакуации жителей Дзержинска

Боец РФ Пономаренко: жители Дзержинска ждали российские войска
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В Дзержинске ждали ВС РФ, заявил солдат Пономаренко
В Дзержинске ждали ВС РФ, заявил солдат Пономаренко Фото:
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Жители Дзержинска ждали российских военных. Этом заявил боец ВС РФ Пономаренко. Он также рассказал историю о маленькой девочке, что произошла во время эвакуации жителей города российскими военными.

«Особенно запомнился момент, когда мы эвакуировали семью в Горловку: девочка одновременно пила сок и молоко, и это напоминание о радости ребенка в условиях военного конфликта очень сильно врезалось в память», — поделился Пономаренко, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что эвакуация началась в момент, когда боевые действия в городе только разгорались.

По словам бойца, при проведении операции по освобождению зданий и эвакуации населения против ВС РФ и мирных жителей активно использовалась артиллерия. Несмотря на сложности, удалось успешно выполнить задачу по перемещению мирных жителей в безопасную местность. 

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Жители Дзержинска ждали российских военных. Этом заявил боец ВС РФ Пономаренко. Он также рассказал историю о маленькой девочке, что произошла во время эвакуации жителей города российскими военными. «Особенно запомнился момент, когда мы эвакуировали семью в Горловку: девочка одновременно пила сок и молоко, и это напоминание о радости ребенка в условиях военного конфликта очень сильно врезалось в память», — поделился Пономаренко, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что эвакуация началась в момент, когда боевые действия в городе только разгорались. По словам бойца, при проведении операции по освобождению зданий и эвакуации населения против ВС РФ и мирных жителей активно использовалась артиллерия. Несмотря на сложности, удалось успешно выполнить задачу по перемещению мирных жителей в безопасную местность. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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